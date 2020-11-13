В православном календаре каждый день обозначаются имена святых, которых почитает церковь. Тезки святых отмечают свои именины. Раз в году принято праздновать День ангела - в тот день своих именин, который ближе всего к дате рождения. Ребенку также можно дать имя из списка именин в день его рождения. Так он получит своего Ангела-хранителя и небесную защиту.
Сегодня отмечают именины только мужские имена. Имя для девочки можно выбрать из списка за 12 ноября и 11 ноября.
Мужские именины 13 ноября
Станислав: от старославянских слов "становиться" + "слава", т.е. "стать славным".
Всеволод: от древнерусского "владеющий всем".
Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: польская и древнерусская формы имени Йоханан.
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Читайте такжеСамая сильная магнитная буря в ноябре приближается: как защитится от воздействияАнатолий: от древнегреческого анатоле - "восточный", "рассвет".
Трофим: форма древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "воспитанник".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Демьян: произошло от древнегреческого дамазо - "подчинять", "приручать".
Ибрагим: арабская форма имени Авраам - "пророк", в переводе с еврейского - "родоначальник".
Иннокентий: от латинского слова innocens - "невинный".
Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас - "потомок льва", "подобный льву".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Роман: от латинского romanus - "римлянин", "римский"
Савва: от арамейского слова саба - "мудрец", "старик".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".
Артем: от древнегреческого имени Артемиос - "посвященный богине Артемиде".
Теодор: форма греческого имени Теодорос, в переводе с латинского - "посланник Бога", "Божий дар".
Федор: другая форма имени Теодорос.
Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Кузьма: образовано от греческого имени Космас - "кузнец".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "твердый", "камень".
Сергей: происходит с от римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".
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