Сегодня именины у 23 мужских имен.

В православном календаре каждый день обозначаются имена святых, которых почитает церковь. Тезки святых отмечают свои именины. Раз в году принято праздновать День ангела - в тот день своих именин, который ближе всего к дате рождения. Ребенку также можно дать имя из списка именин в день его рождения. Так он получит своего Ангела-хранителя и небесную защиту.

Сегодня отмечают именины только мужские имена. Имя для девочки можно выбрать из списка за 12 ноября и 11 ноября.

Мужские именины 13 ноября

Станислав: от старославянских слов "становиться" + "слава", т.е. "стать славным".

Всеволод: от древнерусского "владеющий всем".

Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ян: польская и древнерусская формы имени Йоханан.

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

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Трофим: форма древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "воспитанник".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Демьян: произошло от древнегреческого дамазо - "подчинять", "приручать".

Ибрагим: арабская форма имени Авраам - "пророк", в переводе с еврейского - "родоначальник".

Иннокентий: от латинского слова innocens - "невинный".

Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас - "потомок льва", "подобный льву".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Роман: от латинского romanus - "римлянин", "римский"

Савва: от арамейского слова саба - "мудрец", "старик".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".

Артем: от древнегреческого имени Артемиос - "посвященный богине Артемиде".

Теодор: форма греческого имени Теодорос, в переводе с латинского - "посланник Бога", "Божий дар".

Федор: другая форма имени Теодорос.

Яков: произошло от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Кузьма: образовано от греческого имени Космас - "кузнец".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "твердый", "камень".

Сергей: происходит с от римского родового имени Sergius - "высокий", "знатный".

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Автор: Екатерина Пулатова