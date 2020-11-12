Сегодня отмечают свои именины обладатели 13 мужских и 4 женских имен.

Каждый день церковь традиционно почитает некоторых святых. День посвящается их именам, а тезки святых отмечают свои именины. Именины принято отмечать раз в году: в день того святого, который ближе всего к дате рождения.

Верующие родители могут выбрать имя для ребенка в честь одного из святых, почитаемых в день рождения малыша. Этот святой станет его покровителем и будет защищать дитя от бед.

Мужские именины 12 ноября

Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "надежный", "твердый", "камень".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "счастливый".

Артем: от древнегреческого имени Артемиос - "посвященный богине Артемиде".

Герман: в переводе с латинского слова germanus - "родной", "братский", "настоящий".

Юлиан: от древнегреческого слова иулос - "кудрявый", "пушистый".

Марк: происходит от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".

Матвей: форма древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом".

Иосиф: произошло с древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Максим: произошло от римского родового имени Maximus - "величайший".

Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "сын льва".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "корона", "венок".

Женские именины 12 ноября

Алена произошло от древнегреческого имени Хелене - "факел", "светоч", "светлая".

Елена: от имени Хелене.

Илона: венгерский вариант имени Хелене.

Анастасия: женская форма от Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

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Автор: Екатерина Пулатова