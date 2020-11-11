В православии каждый день по традиции почитают некоторых святых и выдающихся верующих. Люди с именами святых в этот день отмечают свои именины. Хорошим обычаем считается выбрать имя для ребенка среди церковного календаря за день его рождения. Если назвать новорожденного одним из имен, почитаемых в его день рождения, то у него появится свой Ангел-хранитель от небес.
Мужские именины 11 ноября
Виктор: от латинского слова victor - «победитель».
Павел: форма римского родового имени Паулюс - "младший", "скромный".
Ибрагим: по арабской версии произошло от имени Авраам - "пророк", по другой версии переводится с еврейского как "родоначальник".
Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: другая форма имени Йоханан.
Кирилл: образовано от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "повелитель", "господин", "Господь".
Алексей: образовано от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Кузьма: произошло от греческого имени Космас - "кузнец".
Леонид: от древнегреческого имени Леонидас, что переводится как "потомок льва".
Афанасий: форма имени Атанасиос, от древнегреческого слова атанатос - "бессмертный".
Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, от эугенес - "из благородного рода".
Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, что происходит от слова андрос - "мужчина", "мужественный".
Филипп: форма древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".
Женские именины 11 ноября
Анна: форма древнееврейского имени Ханна - "храбрость", "милость", "благодать".
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "горькая", "желанная".
Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Агата: вариант мужского имени Агапит, от греческого слова агапе - "любовь".
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