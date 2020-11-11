Сегодня празднуют День ангела 16 мужских и 4 женских имен.

В православии каждый день по традиции почитают некоторых святых и выдающихся верующих. Люди с именами святых в этот день отмечают свои именины. Хорошим обычаем считается выбрать имя для ребенка среди церковного календаря за день его рождения. Если назвать новорожденного одним из имен, почитаемых в его день рождения, то у него появится свой Ангел-хранитель от небес.

Мужские именины 11 ноября

Виктор: от латинского слова victor - «победитель».

Павел: форма римского родового имени Паулюс - "младший", "скромный".

Ибрагим: по арабской версии произошло от имени Авраам - "пророк", по другой версии переводится с еврейского как "родоначальник".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ян: другая форма имени Йоханан.

Кирилл: образовано от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "повелитель", "господин", "Господь".

Алексей: образовано от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Кузьма: произошло от греческого имени Космас - "кузнец".

Леонид: от древнегреческого имени Леонидас, что переводится как "потомок льва".

Афанасий: форма имени Атанасиос, от древнегреческого слова атанатос - "бессмертный".

Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, от эугенес - "из благородного рода".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, что происходит от слова андрос - "мужчина", "мужественный".

Филипп: форма древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Женские именины 11 ноября

Анна: форма древнееврейского имени Ханна - "храбрость", "милость", "благодать".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "горькая", "желанная".

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Агата: вариант мужского имени Агапит, от греческого слова агапе - "любовь".

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Автор: Екатерина Пулатова