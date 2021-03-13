Сегодня свои именины отмечают 5 мужских и 2 женских имен.

Именины - это духовный день рождения человека; важный день, когда церковь чтит память некоторых выдающихся святых, а их тезки празднуют День ангела. Считается, что человек обретает своего Ангела-хранителя при рождении, если выбрать ему церковное имя. Для этого мальчику или девочке дают имя одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша.

Мужские именины 13 марта

Арсений: происходит от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Нестор: форма древнегреческого имени Нестор, от ностео - "возвращаться, отправляться, благополучно уходить".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".

Женские именины 13 марта

Кира: женская форма имени Кир, происходящее от древне-персидского khur - "солнце" либо от древнегреческого кюриос - "повелительница", "госпожа", "владыка" либо от кюрос - "власть", "сила", "право".

Марина: женская форма имени Марин, от римского родового имени Marinus - "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова