Именины - это духовный день рождения человека; важный день, когда церковь чтит память некоторых выдающихся святых, а их тезки празднуют День ангела. Считается, что человек обретает своего Ангела-хранителя при рождении, если выбрать ему церковное имя. Для этого мальчику или девочке дают имя одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша.
Мужские именины 13 марта
Арсений: происходит от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Нестор: форма древнегреческого имени Нестор, от ностео - "возвращаться, отправляться, благополучно уходить".
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".
Женские именины 13 марта
Кира: женская форма имени Кир, происходящее от древне-персидского khur - "солнце" либо от древнегреческого кюриос - "повелительница", "госпожа", "владыка" либо от кюрос - "власть", "сила", "право".
Марина: женская форма имени Марин, от римского родового имени Marinus - "морская".
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