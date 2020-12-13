В православии именины отмечается как особая дата, когда святой, чьё имя носят люди, устанавливает связь со своими тезками и оберегает их. Из всех именин принято выбрать одну дату, которая ближе всего ко дню рождения человека - именно в этот день празднуют свой День ангела. Родители также выбирают имя для ребенка из списка православных именин. Так у малыша появится Ангел-хранитель, который защитит его от бед.
Мужские именины 13 декабря
Андрей: форма древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек","мужественный", "смелый", "отважный".
Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
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