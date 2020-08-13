Именинники 13 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются 19 мужских и 2 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю, 13 августа отмечаются 21 именины: 19 мужских и 2 женских. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 13 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого "Анта" ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "соревноваться"), или "антос" (то есть "цветок");

Арсений - от древнегреческого имени Арсениос, происходящего от слова "арсен" ("мужественный, зрелый");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин ("сын правой руки");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣр "-" володѣти "(владеть) + "мир"; от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный");

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", то есть "знаменитый властитель"; немецкий аналог имени Владимир ("владеет миром");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос ("принадлежащий богу Дионису");

Евдоким - имя греческого происхождения, переводится как "славный";

Егор - происходит от древнегреческого имени Георгий ("земледелец", обрабатывающий землю");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилован Богом");

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф ("Яхве отдаст");

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "устойчивый");

Максим - от римского родового имени Maximus ("величайший");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Сергей - от римского родового имени Sergius ("знатный", "высокий");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок, венец", "корона");

Юрий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 13 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

Анна - от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость");

Елизавета - от древнееврейского имени Елишеба ("мой Бог - клятва", "почитающая Бога").

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