Сегодня церковь отмечает 4 мужских и 4 женских именин.

В церковной традиции каждый день в году посвящен именинам - днем почитания памяти святых и мучеников с определенными именами. Именины отмечают все тезки святых. В этот день принято обращаться к своему покровителю на небесах с молитвой о здоровье и благополучии. Родители дают детям церковные имена в честь одного из святых, которых почитает церковь в день рождения малыша. Это считается хорошей традицией - так святой начнет присматривать за своим маленьким подопечным и оберегать его от неприятностей.

Мужские именины 12 января

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться," или от слова антос - "цветок".

Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".

Макар: произошло от древнегреческого макариос - "счастливый", "благословенный", "блаженный".

Женские именины 12 января

Анисия: женская форма имени Анисий, от древнегреческого имени Анюсиос - "исполнение", "завершение".

Арина, Ирина: варианты древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".

Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова