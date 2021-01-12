В церковной традиции каждый день в году посвящен именинам - днем почитания памяти святых и мучеников с определенными именами. Именины отмечают все тезки святых. В этот день принято обращаться к своему покровителю на небесах с молитвой о здоровье и благополучии. Родители дают детям церковные имена в честь одного из святых, которых почитает церковь в день рождения малыша. Это считается хорошей традицией - так святой начнет присматривать за своим маленьким подопечным и оберегать его от неприятностей.
Мужские именины 12 января
Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться," или от слова антос - "цветок".
Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".
Макар: произошло от древнегреческого макариос - "счастливый", "благословенный", "блаженный".
Женские именины 12 января
Анисия: женская форма имени Анисий, от древнегреческого имени Анюсиос - "исполнение", "завершение".
Арина, Ирина: варианты древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".
Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Вам также может быть интересно:
- Праздники в январе 2021: какие даты будут отмечать украинцы в этот месяц
- Церковные праздники в январе 2021: православный календарь на месяц
- Старый Новый год 2021 - дата, история и традиции праздника
- Крещение 2021 - история, традиции и обычаи Водохрещи в Украине
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram