Именинники 12 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются только мужские именины и ни одних женских.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку во время крещения.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 12 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются несколько мужских именин.

Именины 12 июля 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю в этот июльский день отмечается 4 мужских именин. Перечень следующих именин поможет в выборе имени для мальчика, рожденного 12 июля:

Григорий - от древнегреческого григорео (что переводится как "не спать", "быть бдительным", "не спящий");

Павел - от римского родового имени Paulus (в переводе означает "скромный", малый", "незначительный", "младший");

Петр - от древнегреческого имени Петрос (то есть "камень", "твердый", "надежный");

Симон - в переводе с древнееврейского означает "Бог услышал".

Именины 12 июля 2020: женские имена

Для двенадцатого дня июля в церковном календаре нет женских имен, поэтому, чтобы придерживаться православных традиций, рожденную в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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