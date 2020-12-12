Сегодня отмечаются именины 6 мужских имен.

В православии каждый день года посвящен именам некоторых святых, которых чествуют верующие. Все дни именин обозначаются в церковном календаре, из которого родители выбирают имя для ребенка. Детей принято называть одним из имен святых, кого чествует церковь в день, когда родился малыш. Тезки святых в дату именин празднуют свой День ангела и устанавливают особую связь со своим небесным покровителем.

Сегодня в списке именин обозначено 6 мужских имен. Среди них вы можете выбрать имя для мальчика, рожденного 12 декабря.

Мужские именины 12 декабря

Акакий: форма древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый, не делающий зла".

Даниил: произошло от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив". от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: образовано древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

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Автор: Екатерина Пулатова