В православии каждый день года посвящен именам некоторых святых, которых чествуют верующие. Все дни именин обозначаются в церковном календаре, из которого родители выбирают имя для ребенка. Детей принято называть одним из имен святых, кого чествует церковь в день, когда родился малыш. Тезки святых в дату именин празднуют свой День ангела и устанавливают особую связь со своим небесным покровителем.
Сегодня в списке именин обозначено 6 мужских имен. Среди них вы можете выбрать имя для мальчика, рожденного 12 декабря.
Мужские именины 12 декабря
Акакий: форма древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый, не делающий зла".
Даниил: произошло от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив". от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Николай: образовано древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по дням
- Праздники в декабре: какие даты будут отмечать украинцы в первый месяц зимы
- Как украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год Быка
- Где встретить Новый год 2021 в Украине и в Киеве - идеи празднования и лучшие места
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram