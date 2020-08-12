Именинники 12 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Согласно православному календарю, в этот день празднуются 10 мужских и 2 женских именин.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 12 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 12 именин: 10 мужских и 2 женских.

Именины 12 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Анатолий - от древнегреческого имени Анатолиос. Оно происходит от "анатоле" (то есть "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет") - так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции);

Валентин - от римского родового имени Valentinus, происходящего от другого родового имени - Valens (т.е. "сильный, крепкий, здоровый");

Вячеслав - славянское имя, переводится как "более славный", "славный". Оно происходит от древнерусских слов "вяче" ("больше") + "слав" ("слава");

Герман - от латинского germanus ("братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный"); также один из вариантов написания и произношения древнегерманское имени Германн (Херманн) - то есть "воин";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"); от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Лука - от латинского lux ("свет");

Максим - от римского родового имени Maximus ("величайший");

Алексей - в переводе с древнегреческого означает "защитник", "предохраняющий".

Павел - от римского родового имени Paulus, которое переводится как "скромный", "малый", "незначительный", "младший";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 12 августа 2020: женские имена

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В этот день свои именины празднуют женщины со следующими именами:

Ангелина - от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого "ангелос" - то есть "ангел", "вестник";

Люция - от римского имени Люций. Оно, в свою очередь, происходит от латинского lux ("светлая").

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