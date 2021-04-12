Именины - это особый день для христианина, когда он чувствует духовную связь со своим одноименным святым. В этот день можно обратиться с просьбой или молитвой к небесному тезке, и он обязательно услышит вас. Чтобы ребенок также обрел небесную защиту, ему выбирают имя из списка именин в день рождения малыша.
Мужские именины 12 апреля
Захар: форма имени Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Савва: произошло от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
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