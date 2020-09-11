В этот осенний день, согласно православному календарю, отмечаются лишь 2 мужских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 2 мужских именин.

Именины 11 сентября 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

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Женских имен на сегодня в православном церковном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот осенний день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская