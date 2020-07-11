Именинники 11 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В одиннадцатый июльский день отмечается 8 мужских именин, однако ни одних женских.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю 11 июля отмечается 8 именин. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 11 июля 2020: мужские имена

В православном календаре на 2020 год указаны на 11 июля именины для тех, кто при крещении получил следующие мужские имена:

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Герман - от латинского germanus ("братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный"), один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) (то есть "воин");

Григорий - от древнегреческого григорео (что переводится как "не спать", "быть бдительным", "не спящий");

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Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф ("Яхве воздаст");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Сергей - от римского родового имени Sergius ("знатный", "высокий");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 11 июля 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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