Сегодня в церковном календаре значатся 20 мужских и 3 женских именин.

Именины - это памятный день, когда принято чествовать память того святого, чьё имя получил при рождении. Православная церковь отмечает именины каждый день. В церковном календаре помечаются имена всех святых и мучеников, которых вспоминают верующие в этот день. Отмечать День ангела принято раз в году в тот день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. Хорошей традицией также считается дать имя новорожденному из списка именин за день, когда родился малыш.

Мужские именины 11 декабря

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей: от древнегреческого имени Андреас - "мужчина", "человек", "смелый", "отважный".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царственный".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Даниил: произошло от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "младший".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Рафаэль: форма древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".

Серафим: вариант латинского имени Seraphinus, от древнееврейского слова срафим - "огненный".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: происходит от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Фома: форма имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Харитон: от древнегреческого имени Харитон - "красота", "радость", "милость".

Женские именины 11 декабря

Анисия: форма мужского имени Анисий, от древнегреческого имени Анюсиос - "исполнение", "завершение".

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Прасковья: от древнегреческого имени Параскеве - "ожидание", "приготовление", "канун субботы".

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Автор: Екатерина Пулатова