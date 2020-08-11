Именинники 11 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В одиннадцатый августовский день отмечаются 11 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 11 августа отмечаются 12 именин: 11 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 11 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Александр - от древнегреческого имени Александрос: где алекс - "защищать", а андрос - "человек", "мужчина";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос (переводится как "защитник");

Анатолий - от древнегреческого имени Анатолиос. Оно происходит от Анатолий ("восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет") - так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции);

Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин (что означает "сын правой руки");

Константин - от латинского слова constans (то есть "постоянный", "устойчивый");

Кузьма - от греческого имени Космас ("кузнец");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль (в переводе означает "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Остап - народная форма греческого имени Евстафий ("твердый, неизменный, устойчивый", "твердо стоящий") от греческого имени Евстафий ("цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся");

Роман - от латинского romanus (то есть "римский", "из Рима", "римлянин");

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus. Оно, в свою очередь, происходит от древнееврейского срафим - "огненный".

Именины 11 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Серафима - женская форма от Серафим, происходящего от позднелатинского имени Seraphinus (от древнееврейского срафим) - "огненная".

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