Сегодня отмечается 8 мужских именин.

Именины - это день церковной памяти святых, когда их тезки празднуют свой День ангела и обращаются к небесным покровителям. По давней традиции родители дают ребенку при рождении церковное имя из списка именин за день рождения малыша. Так одноименный святой будет оберегать мальчика или девочку по жизни.

Мужские именины 11 апреля

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл: от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Марк: произошло от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Остап: народная форма греческого имени Евстафий - "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий", от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Потап: в переводе с греческого языка - "странник", в переводе с латинского языка - "овладевший".

Филипп: происходит от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

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Автор: Екатерина Пулатова