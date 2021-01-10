Сегодня свои именины отмечают обладатели 8 мужских и 1 женского имени.

В православии каждый день в году посвящен определенным именам святых, которых чтит церковь. Именины - это день памяти святого, имя которого получил христианин при рождении. В день именин принято обращаться с молитвой о здравии к своему покровителю и поставить свечу в церкви у его иконы. Раз в году верующие отмечают День ангела - в тот день именин своего имени, который ближе всего к дате рождения человека. В этот день устанавливается духовная связь между христианином и его одноименным покровителем. Календарь православных святцев от УНИАН подскажет, кого сегодня стоит поздравить с именинами и каким именем назвать ребенка.

Мужские именины 10 января

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Аркадий: от древнегреческого имени Аркадиос, что переводится как "аркадец", "житель Аркадии", "счастливый", "блаженный", либо от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Ефим: происходит от древнегреческого имени Эутюмиос, от греческого слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный".

Игнат: от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - "огонь".

Леонид: образовано от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "твердый", "камень", "надежный".

Симон: в переводе с древнееврейского языка - "Бог услышал".

Женские именины 10 января

Агата: женский вариант мужского имени Агапий, от греческого слова агапе - "любовь".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова