Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 10 сентября отмечаются 21 именины: 19 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот осенний день.
Именины 10 сентября 2020: мужские имена
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В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");
Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин ("сын правой руки");
Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос - "земледелец", "обрабатывающий землю";
Демид - от древнегреческого имени Диомедес: Диос означает "Зевсов, принадлежащей Зевсу, божественный" + медомай - "думать, заботиться";
Егор - происходит от древнегреческого имени Георгий (то есть "земледелец", "обрабатывающий землю");
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос ("радостный, веселый");
Лаврентий - от римского родового имени Laurentius, что означает "лаврентский, житель города Лаврент";
Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос - ("львиный");
Лукьян - от личного имени Lucius, происходящего от латинского lux ("свет");
Нестор - от древнегреческого имени Нестор, происходящего от ностео - "возвращаться, отправляться, благополучно идти";
Николай - от древнегреческого имени Николаос (то есть "победитель народов");
Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старый, старец, мудрец"). Краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота";
Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского срафим - "огненный";
Сергей - от римского родового имени Sergius (означает "знатный", "высокий");
Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона";
Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 10 сентября 2020: женские имена
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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, в свою очередь, следует назвать такими именами:
Анна - от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость");
Сюзанна - от древнееврейского имени Шошана ("лилия", "белая лилия").
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