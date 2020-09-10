В этот осенний день отмечаются 19 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 10 сентября отмечаются 21 именины: 19 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот осенний день.

Именины 10 сентября 2020: мужские имена

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В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин ("сын правой руки");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос - "земледелец", "обрабатывающий землю";

Демид - от древнегреческого имени Диомедес: Диос означает "Зевсов, принадлежащей Зевсу, божественный" + медомай - "думать, заботиться";

Егор - происходит от древнегреческого имени Георгий (то есть "земледелец", "обрабатывающий землю");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос ("радостный, веселый");

Лаврентий - от римского родового имени Laurentius, что означает "лаврентский, житель города Лаврент";

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос - ("львиный");

Лукьян - от личного имени Lucius, происходящего от латинского lux ("свет");

Нестор - от древнегреческого имени Нестор, происходящего от ностео - "возвращаться, отправляться, благополучно идти";

Николай - от древнегреческого имени Николаос (то есть "победитель народов");

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского саба ("старый, старец, мудрец"). Краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота";

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского срафим - "огненный";

Сергей - от римского родового имени Sergius (означает "знатный", "высокий");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона";

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 10 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, в свою очередь, следует назвать такими именами:

Анна - от древнееврейского имени Ханна ("милость", "благодать", "сила", "храбрость");

Сюзанна - от древнееврейского имени Шошана ("лилия", "белая лилия").

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Автор: Алина Вишневская