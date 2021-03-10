Каждый день года посвящен православным именинам - дням, когда церковь чтит память мучеников и святых с определенными именами. Тезки святых в эти дни празднуют свой День ангела. Многие родители дают своим детям церковные имена, чтобы малыш обрел Ангела-хранителя. Для этого имя ребенку выбирают из списка именин за день, когда родился мальчик или девочка.
Мужские именины 10 марта
Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".
Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".
Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".
Тарас: от греческого имени Тарасиос - "бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный", от латинского слова taurus - "бык", "вол".
Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
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