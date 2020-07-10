Именинники 10 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Десятого июльского дня отмечается 11 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день вспоминают святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

По церковному православному календарю 10 июля отмечается 13 именин: 11 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 10 июля 2020: мужские имена

В десятый день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("человек", "мужчина");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ ("владеть" + "мир") от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr ("властитель, правитель") + mærr ("знаменитый, славный");

Вольдемар - от немецких слов: waltan ("управлять, властвовать") и maren ("известный, великий"), то есть "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир ("владеющий миром");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "тот, что обрабатывает землю");

Егор - русский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "обрабатывающий землю");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Лука - от латинского lux ("свет");

Мартин - от римского родового имени Martinus ("посвященный Марсу", "принадлежащий Марсу" (римскому богу войны);

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Самсон - от древнееврейского имени Шимшон ("солнце");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 10 июля 2020: женские имена

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По церковному православному календарю в этот день именины отмечаются у тех, кто при крещении получил такие женские имена:

Иванна - женская форма от Иван (Иоанн) в переводе с древнеиудейского ("помилованная Богом");

Яна - женская форма от Ян, происходящего от древнееврейского имени Иоанн ("милость Божья").

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