Обладатели 19 мужских и 1 женского имени сегодня празднуют свои именины.

В православии каждый день посвящается именам определенным святых и великомучеников, а люди, что носят их имена, празднуют свой День ангела. По церковной традиции родители дают ребенку одно из имен святых, которых чествуют в день рождения малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство.

Мужские именины 10 декабря

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Андрей: от древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "смелый", "отважный".

Борис: форма старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царственный".

Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ - "славный правитель", "владеющий миром".

Вольдемар: образовано от немецких слов: waltan - "властвовать" и maren - "великий", т. е. "великий властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Всеволод: от древнерусского "всевластный".

Читайте такжеРождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по днямГавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Демьян: от древнегреческого дамазо - "приручать, подчинять, смирять", либо от богини плодородия Дамии.

Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Роман: произошло от латинского слова romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Серафим: форма латинского имени Seraphinus, от древнееврейского слова срафим - "огненный".

Федор, Теодор: произошли от греческих имен Теодорос и Феодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 10 декабря

Фекла: происходит от древнегреческого имени Теоклея - "славное божество".

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Автор: Екатерина Пулатова