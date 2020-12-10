В православии каждый день посвящается именам определенным святых и великомучеников, а люди, что носят их имена, празднуют свой День ангела. По церковной традиции родители дают ребенку одно из имен святых, которых чествуют в день рождения малыша. Так у ребенка появится свой Ангел-хранитель и небесное покровительство.
Мужские именины 10 декабря
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Андрей: от древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "смелый", "отважный".
Борис: форма старославянского имени Борислав - "борец", "славный в борьбе".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царственный".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ - "славный правитель", "владеющий миром".
Вольдемар: образовано от немецких слов: waltan - "властвовать" и maren - "великий", т. е. "великий властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Всеволод: от древнерусского "всевластный".
Читайте такжеРождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по днямГавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Демьян: от древнегреческого дамазо - "приручать, подчинять, смирять", либо от богини плодородия Дамии.
Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Роман: произошло от латинского слова romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".
Серафим: форма латинского имени Seraphinus, от древнееврейского слова срафим - "огненный".
Федор, Теодор: произошли от греческих имен Теодорос и Феодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Женские именины 10 декабря
Фекла: происходит от древнегреческого имени Теоклея - "славное божество".
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