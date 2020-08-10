Именинники 10 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот августовский день отмечаются 13 мужских и 9 женских именин.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 10 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 22 именин: 13 мужских и 9 женских.

Именины 10 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, 10 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Акакий - от древнегреческого имени Акакиос ("незлобивый, не делающий зла");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос (то есть "царский, царственный");

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящего от слова эутюмос - ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ( "Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Моисей - скорее всего, от египетского означает "извлеченный из воды", "взятый из воды";

Никанор - имя греческого происхождения, в переводе означает "смотрящий на победы";

Остап - народная форма греческого имени Евстафий ("твердый, неизменный, устойчивый", "твердостоящий"), от греческого имени Евстафий ("цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Прохор - от древнегреческого имени Прохорос, происходящего от прохореуо ("управлять хором", "идти впереди хора (танцующих)");

Серафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского срафим (то есть "огненный");

Юлиан - от древнегреческого иулос ("пушистый, кудрявый"), в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 10 августа 2020: женские имена

В этот день свои именины празднуют женщины со следующими именами:

Алена - от древнегреческого имени Хелене ("факел, светоч");

Анастасия - женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос ("воскресший");

Антонина - от греческого слова антао ("вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы"), или антос ("цветок");

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Арина - от древнегреческого имени Эйрене ("спокойствие", "покой", "мир");

Дарья - имя греческого происхождения, переводится как "сильная", "побеждающая";

Дарья - славянское имя, означает "данная богом";

Елена - от древнегреческого имени Хелене ("светлая");

Илона - венгерский вариант греческого имени Елена (то есть "светлая");

Ирина - от древнегреческого имени Эйрене ("спокойствие", "мир", "покой").

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