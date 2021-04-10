Сегодня отмечаются именины 8 мужских имен.

Именины - это особые дни, когда церковь чтит память мучеников и святых с определенными именами. В свой День ангела христианин обращается к святому с молитвой и просьбами о благополучии. Чтобы святой оберегал человека по жизни и наблюдал за ним с небес, при рождении ребенку дают церковное имя. Мальчика или девочку называют именем одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша.

Мужские именины 10 апреля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Иван, Ян: формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: происходит от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный", "веселый".

Илья: от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Савва: образовано от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Степан: форма древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

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Автор: Екатерина Пулатова