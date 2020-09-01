В первый день осени отмечаются 4 мужских и 1 женские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 5 именин: 4 мужских и 1 женские.

Именины 1 сентября 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, в этот день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Николай - от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов";

Тимофей - от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога";

Тимур - тюркского происхождения, в переводе означает "железо", "железный".

Именины 1 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в первый день сентября девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Фекла - от древнегреческого имени Теоклея: "теос" - "бог", "божество" + "клеос" - "слава".

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Автор: Алина Вишневская