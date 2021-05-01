Именины - это день, когда церковь чтит святого с именем христианина. В этот день верующий молится своему святому тезке и просит у него благословения. Чтобы у мальчика или девочки после рождения также появилась небесная защита, малышу дают имя из списка именин в день рождения. Календарь именин подскажет, какое имя дать новорожденному и кого поздравить с именинами.
Мужские именины 1 мая
Антон: форма римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Виктор: образовано от латинского слова victor - "победитель".
Ефим: произошло от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".
Феликс: происходит от латинского felix - "счастливый".
Женские именины 1 мая
Тамара: от древнееврейского имени Тамар - "смоковница", "финиковая пальма".
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