Именинники 1 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В церковном календаре на сегодня нет никаких женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Кто-то празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 1 июля.

Именины 1 июля 2020: мужские имена

Согласно православному церковному календарю, в первый день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Василий – от древнегреческого имени Басилейос, означает "царский, царственный";

Виктор – от латинского слова "victor", то есть "победитель";

Леонтий – от древнегреческого имени Леонтиос, что происходит от "леонтейос" ("львиный");

Никанор – в переводе с греческого означает "смотрящий на победы", "увидевший победу";

Александр – от древнегреческого имени Александрос (алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек");

Сергей – от римского родового имени Sergius (переводится как "знатный", "высокий").

Именно так стоит крестить мальчиков, появившихся на свет в этот день, чтобы названные в честь своего святого покровителя, росли под его опекой счастливыми и успешными.

Именины 1 июля 2020: женские имена

Для первого дня июля в церковном православном календаре нет женских имен, поэтому рожденную в этот день девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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