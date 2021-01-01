Сегодня в православном календаре обозначены 3 мужских и 1 женские именины.

В православии именины - это особенный день почитания святых и великомучеников с определенными именами. Тезки святых в день именин празднуют свой духовный день рождения и обращаются с молитвой к своему покровителю. Среди верующих родителей принято давать имена детям в соответствии с церковным календарем. Имя ребенку выбирают из списка именин за день, когда родился малыш. Так у новорожденного появится Ангел-хранитель, который защитит его от бед и несчастий.

Мужские именины 1 января

Григорий: от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 1 января

Аглая: форма древнегреческого имени Аглаиа - "красота", "блеск", "радость".

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Автор: Екатерина Пулатова