Сегодня отмечается 4 мужских и 4 женских именин.

Именины - это день памяти святого, которого чтит православная церковь. Каждый день в году отмечается несколько именин, а их тезки празднуют День ангела. УНИАН подскажет, какие имена имеют праздник сегодня и как назвать ребенка, чтобы его защищал Ангел-хранитель.

Мужские именины 1 апреля

Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Иннокентий: образовано от латинского innocens - "безвредный", "невинный", "безобидный".

Женские именины 1 апреля

Дарья: произошло от имени Дарейос, от древне-персидских слов dāraya - "держать", "обладать" и vau - "добро", а также славянское имя от слова дар - "дарованная", "подаренная".

Илария: образовано от латинского имени Hilarius, от древнегреческого хиларос - "радостный", "веселый".

Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

София: происходит от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".

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Автор: Екатерина Пулатова