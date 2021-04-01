Именины - это день памяти святого, которого чтит православная церковь. Каждый день в году отмечается несколько именин, а их тезки празднуют День ангела. УНИАН подскажет, какие имена имеют праздник сегодня и как назвать ребенка, чтобы его защищал Ангел-хранитель.
Мужские именины 1 апреля
Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Иннокентий: образовано от латинского innocens - "безвредный", "невинный", "безобидный".
Женские именины 1 апреля
Дарья: произошло от имени Дарейос, от древне-персидских слов dāraya - "держать", "обладать" и vau - "добро", а также славянское имя от слова дар - "дарованная", "подаренная".
Илария: образовано от латинского имени Hilarius, от древнегреческого хиларос - "радостный", "веселый".
Матрена: от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
София: происходит от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".
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