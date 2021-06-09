В православной традиции принято посвящать каждый день в году именинам определенных имен святых. Святой, чей день памяти ближе всего к дате рождения человека, считается покровителем христианина. Он оберегает человека с небес от бед и болезней. Многие родители выбирают малышу имя из списка именин за день рождения ребенка. Так у мальчика или девочки будет ангел-хранитель.
Мужские именины 9 июня 2021
Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", форма древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".
Леонтий: вариант древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".
Нил: от древнегреческого имени Нейлос, происходящее от названия реки Нил.
Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 9 июня 2021
Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
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