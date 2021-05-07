Сегодня отмечается 9 мужских и 1 женские именины.

Православная церковь каждый день отмечает церковные именины, когда почитаются святые с определенными именами. В День ангела христианин устанавливает духовную связь с одноименным святым. Чтобы святой с рождения оберегал мальчика или девочку, родители дают ребенку церковное имя. Календарь именин 7 мая подскажет как назвать ребенка сегодня, и кого поздравить с Днем ангела в этот день.

Валентин: форма римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени Valens - "сильный", "крепкий", "здоровый".

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на май 2021: когда можно стричь и завивать волосыИннокентий: от латинского innocens - "безвредный", "невинный", "безобидный".

Леонтий: происходит от древнегреческого имени Леонтиос, от греческого слова леонтейос - "львиный"

Лука: от латинского lux - "свет".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Савва: современный вариант древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Фома: образовано от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Женские именины 7 мая 2021 года

Елизавета: от древнееврейского имени Элишеба - "мой Бог - клятва", "почитающая Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова