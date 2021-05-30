Ежедневно верующие вспоминают некоторых святых и посвящают день их памяти. Тезки святых в такие дни отмечают свои именины. Чтобы небесный покровитель также оберегал ребенка, малышу при рождении выбирают имя из церковных именин в день рождения мальчика или девочки.
Мужские именины 30 мая 2021 года
Адриан: образовано от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "родом с берегов Адриатического моря", форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок, венец", "корона".
Женские именины 30 мая 2021 года
Евдокия: от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".
Ефросинья: происходит от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
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