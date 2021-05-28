Сегодня празднуется 2 мужских и 1 женские именины.

Православный календарь святцев обозначает все дни почитания святых и мучеников с определенными именами. В день именин можно обратиться к своему одноименному святому с молитвой. Чтобы святой стал ангелом-хранителем для ребенка, малышу называют именем из списка именин за его день рождения.

Мужские именины 28 мая 2021 года

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Игнат: происходит от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Женские именины 28 мая 2021 года

Анастасия: образовано женская форма от Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова