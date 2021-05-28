Православный календарь святцев обозначает все дни почитания святых и мучеников с определенными именами. В день именин можно обратиться к своему одноименному святому с молитвой. Чтобы святой стал ангелом-хранителем для ребенка, малышу называют именем из списка именин за его день рождения.
Мужские именины 28 мая 2021 года
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Игнат: происходит от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".
Женские именины 28 мая 2021 года
Анастасия: образовано женская форма от Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
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