Ежедневно церковь вспоминает житие некоторых мучеников и святых. В день церковного почитания святого его тезки празднуют свои именины. Считается, что в день ангела можно обратиться к своему одноименному святому с просьбой или молитвой. Небесный покровитель считается защитником человека от бед. Сегодня отмечаются только мужские именины. Имя для новорожденной девочки можно выбрать из списка 26 июля.
Мужские именины 27 июля 2021 года
Александр: образовано древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".
Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) и "мир" - "повелитель мира", "славный правитель".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Георгий, Егор: произошло от древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Елисей: форма древнееврейского имени Элиша - "Бог - спасение", от греческого имени Одюссеус - "сердитый", "гневный".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Мстислав: образовано от древнерусских слов мстити - "мстить, отмщать" и "слава", т.е. "славный защитник".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Серафим: происходит от позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".
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