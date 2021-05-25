Сегодня отмечаются 10 мужских именин.

Церковный календарь именин обозначает, какие святые почитаются в определенный день, и люди с какими именами отмечают свой День ангела. Именины считаются особым днем, когда христианин обретает духовную связь со своим святым и обращается к покровителю с молитвами. Чтобы святой также оберегал ребенка по жизни, малыша при рождении нарекают именем из списка именин.

Мужские именины 25 мая

Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Герман: образовано от латинского germanus - "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный", один из вариантов древнегерманского имени Германн - "воин".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: современный вариант древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Филипп: происходит от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

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Автор: Екатерина Пулатова