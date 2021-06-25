В православии каждый день почитаются святые с определенными именами. Христианин, который носит имя почитаемого святого, в такой день отмечает свои именины. Многие родители дают мальчику или девочке церковное имя, чтобы у малыша появился свой ангел-хранитель. Наш святой тезка оберегает нас с небес и слышит наши молитвы.
Мужские именины 25 июня 2021 года
Андрей: произошло от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".
Арсений: форма древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Тимофей: образовано от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Юлиан: от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Женские именины 25 июня 2021 года
Анна: происходит от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
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