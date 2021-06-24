Сегодня отмечаются 1 мужские и 1 женские именины.

В православном календаре святцев церковь обозначает все дни памяти святых и мучеников. В день церковной памяти одноименного святого его тезки отмечают именины. Считается, что святой отвечает на обращенные к нему молитвы и просьбы. Чтобы ангел-хранитель оберегал мальчику или девочку, ребенку выбирают имя из списка именин.

Мужские именины 24 июня 2021 года

Варфоломей: от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талмай - "сын Талмая".

Женские именины 24 июня 2021 года

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова