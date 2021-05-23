Каждый день в году посвящен церковной памяти некоторых святых и мучеников. Святой оберегает своего одноименного христианина и отвечает на молитвы в день именин. Чтобы у ребенка с рождения появилось небесное покровительство, ему при рождении выбирают имя из церковного календаря. Календарь именин подскажет, какие имена отмечают свой День ангела сегодня, и какое имя стоит выбрать для мальчика или девочки.
Мужские именины 23 мая 2021
Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Кирилл: произошло от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".
Лаврентий: от римского родового имени Laurentius - "лаврентский", "житель города Лаврент".
Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".
Женские именины 23 мая 2021
Таисия: образовано от древнегреческого имени Таис - "посвященная Исиде".
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