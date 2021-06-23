Каждый день в году посвящен определенным именинам - дням церковной памяти святых и мучеников с определенными именами. В день именин принято обращаться к своему небесному покровителю с просьбой или молитвой. Наш одноименный святой считается нашим заступником и защитником от бед.
Мужские именины 23 июня 2021 года
Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив",0 от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Макар образовано: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Семен: произошло от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Женские именины 23 июня 2021 года
Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".
Вам также может быть интересно:
- Петров пост в 2021 году: что можно и запрещено есть, питание по дням
- Религиозные праздники в июне 2021: православный календарь на месяц
- Выходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в Украине
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram