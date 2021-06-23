Сегодня отмечается 10 мужских и 1 женские именины.

Каждый день в году посвящен определенным именинам - дням церковной памяти святых и мучеников с определенными именами. В день именин принято обращаться к своему небесному покровителю с просьбой или молитвой. Наш одноименный святой считается нашим заступником и защитником от бед.

Мужские именины 23 июня 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив",0 от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Макар образовано: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Семен: произошло от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

Женские именины 23 июня 2021 года

Антонина: от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".

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Автор: Екатерина Пулатова