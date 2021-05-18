Ежедневно церковь вспоминает некоторых православных святых и посвящает день памяти их имен. В день церковных именин человек получает небесное благословение от своего святого. Самым главным Днем ангела считается тот, который ближе всего к дате рождения христианина. Почитаемый в этот день святой считается Ангелом-хранителем человека и защитником от несчастий.
Мужские именины 18 мая 2021 года
Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "родом с берегов Адриатического моря", форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный"
Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку"
Женские именины 18 мая 2021 года
Ирина, Арина: произошло от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".
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