В православном календаре святцев церковь обозначает все даты почитания святых. Именины - это важный праздник для христианина, когда он обретает духовное единство с одноименным святым. Чтобы у ребенка появился свой Ангел-хранитель, малышу дают имя из списка церковных именин в его день рождения.
Мужские именины 17 мая 2021 года
Антон: происходит от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".
Иван, Ян: современные вариант древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".
Клим: краткая форма имени Климент, от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".
Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".
Никита: произошло от древнегреческого имени Никетас, от никетес - "победитель".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Женские именины 17 мая 2021
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Пелагея: форма древнегреческого имени Пелагиа - "морская".
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