В этот день отмечается 6 мужских и 4 женских именин.

Каждый день в году церковь вспоминает святых и мучеников с некоторыми именами. Тезки святых отмечают свои именины и обращаются к небесным покровителям. Календарь именин расскажет вам какие святые почитаются сегодня, и в честь кого стоит назвать новорожденного ребенка.

Мужские именины 17 июня 2021 года

Елизар: от древнееврейского имени Элеазар - "Бог помог".

Иван, Ян: современная форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Митрофан: произошло от древнегреческого имени Метрофанес: метер - "мать" + файно - "показывать, светить, являть".

Назар: образовано от позднелатинского имени Nazarius - "назаретянин", "родом из Назарета", в переводе с иврита - "посвятивший себя Господу", "обет", в переводе с арабского - "взгляд", "дальновидный", "смотрящий на вещи с хорошей стороны".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Женские именины 17 июня 2021 года

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Марфа, Марта: происходит от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

София: от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".

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Автор: Екатерина Пулатова