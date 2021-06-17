Каждый день в году церковь вспоминает святых и мучеников с некоторыми именами. Тезки святых отмечают свои именины и обращаются к небесным покровителям. Календарь именин расскажет вам какие святые почитаются сегодня, и в честь кого стоит назвать новорожденного ребенка.
Мужские именины 17 июня 2021 года
Елизар: от древнееврейского имени Элеазар - "Бог помог".
Иван, Ян: современная форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Митрофан: произошло от древнегреческого имени Метрофанес: метер - "мать" + файно - "показывать, светить, являть".
Назар: образовано от позднелатинского имени Nazarius - "назаретянин", "родом из Назарета", в переводе с иврита - "посвятивший себя Господу", "обет", в переводе с арабского - "взгляд", "дальновидный", "смотрящий на вещи с хорошей стороны".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 17 июня 2021 года
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Марфа, Марта: происходит от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
София: от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".
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