Каждый день в году посвящен церковной памяти некоторых мучеников и святых. В день ангела человека христианин вспоминает своего одноименного святого и обращается к нему с молитвой. Верующие родители называют детей церковными именами в честь одного из святых, чьи именины совпадают с днем рождения малыша.
Мужские именины 15 июня 2021 года
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Женские именины 15 июня 2021 года
Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Юлиана, Юлия: женская форма имени Юлиан, от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".
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