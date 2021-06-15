Сегодня отмечаются дни ангела 4 мужских и 3 женских имен.

Каждый день в году посвящен церковной памяти некоторых мучеников и святых. В день ангела человека христианин вспоминает своего одноименного святого и обращается к нему с молитвой. Верующие родители называют детей церковными именами в честь одного из святых, чьи именины совпадают с днем рождения малыша.

Мужские именины 15 июня 2021 года

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Женские именины 15 июня 2021 года

Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Юлиана, Юлия: женская форма имени Юлиан, от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Екатерина Пулатова