Именины - это день, когда человек почитает своего одноименного ангела-хранителя. В день именин к святому тезке обращаются с молитвой, просят небесного покровительства. Календарь именин от УНИАН подскажет вам, каким именем стоит назвать рожденного в этот день ребенка.
Мужские именины 14 июня 2021 года
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".
Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Харитон: форма древнегреческого имени Харитон, от харис - "красота", "благодать", "радость", "милость".
Женские именины 14 июня 2021 года
Вера: произошло от древнегреческого имени Пистис - "вера".
Вам также может быть интересно:
- Когда День Петра и Павла 2021: дата и история праздника, как принято отмечать
- День летнего солнцестояния 2021: дата, приметы, что можно и запрещено делать
- Петров пост в 2021 году: когда начинается и заканчивается, что нельзя есть
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram