Сегодня отмечается 6 мужских и 1 женские именины.

Именины - это день, когда человек почитает своего одноименного ангела-хранителя. В день именин к святому тезке обращаются с молитвой, просят небесного покровительства. Календарь именин от УНИАН подскажет вам, каким именем стоит назвать рожденного в этот день ребенка.

Мужские именины 14 июня 2021 года

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Харитон: форма древнегреческого имени Харитон, от харис - "красота", "благодать", "радость", "милость".

Женские именины 14 июня 2021 года

Вера: произошло от древнегреческого имени Пистис - "вера".

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Автор: Екатерина Пулатова