Календарь именин обозначает все дни памяти православных святых. Считается, что в день именин можно обратиться к своему одноименному небесному покровителю с молитвой. Чтобы у ребенка была небесная защита, ему выбирают имя из календаря святцев в день рождения или крещения малыша. Сегодня отмечаются только мужские именины.
Мужские именины 13 мая 2021 года
Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Игнат: форма римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".
Клим: краткая форма имени Климент, от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".
Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".
Никита: вариант древнегреческого имени Никетас, от греческого слова никетес - "победитель".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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