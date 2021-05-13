В этот день отмечаются именины 6 мужских имен.

Календарь именин обозначает все дни памяти православных святых. Считается, что в день именин можно обратиться к своему одноименному небесному покровителю с молитвой. Чтобы у ребенка была небесная защита, ему выбирают имя из календаря святцев в день рождения или крещения малыша. Сегодня отмечаются только мужские именины.

Мужские именины 13 мая 2021 года

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Игнат: форма римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Клим: краткая форма имени Климент, от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".

Никита: вариант древнегреческого имени Никетас, от греческого слова никетес - "победитель".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова