Сегодня отмечают свои именины обладатели 18 мужских и 1 женского имени.

Именины - это день духовного единства христианина и православного святого с его именем. Считается, что если ребенка при рождении выбрать имя из списка именин, то одноименный святой будет всю жизнь оберегать человека. В свой День ангела можно обратиться к небесному покровителю с просьбой или молитвой о благополучии.

Мужские именины 1 июня 2021 года

Акакий: от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Антон: от римского имени Antonius, что происходит от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Валентин: от римского родового имени Valentinus, происходящее от другого родового имени - Valens - "сильный", "крепкий", "здоровый".

Читайте такжеВыходные в июне 2021: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц летаВасилий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Виктор: образовано от латинского слова victor - "победитель".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Игнат: происходит от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Матвей: форма древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "дар Бога", "Божий человек".

Митрофан: произошло от древнегреческого имени Метрофанес: метер - "мать" + файно - "показывать, светить, являть".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 1 июня 2021 года

Анастасия: женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

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Автор: Екатерина Пулатова