Сегодня отмечается 7 мужских и 1 женские именины.

Каждый день в году посвящен церковным именинам - дням, когда в православии почитаются святые и мученики с определенными именами. В день именин христианин обращается к святому, чье имя он носит. День ангела обычно отмечают в ту дату, которая ближе всего ко дню рождения. Считается, что в день святцев святой отвечает на молитвы и оберегает своих тезок с небес.

Мужские именины 9 мая 2021 года

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Иван, Ян: современный вариант древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Нестор: происходит от древнегреческого имени Нестор, от ностео - "возвращаться", "отправляться", "благополучно уходить".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венец", "корона".

Женские именины 9 мая 2021 года

Глафира: форма древнегреческого имени Глафюра, происходящего от глафюре - "гладкая", "изящная", "красивая".

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Автор: Екатерина Пулатова