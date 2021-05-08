Сегодня свои именины празднуют обладатели 3 мужских и 1 женского имени.

Каждый день в году посвящен дням памяти людей с определенными именами - церковным именинам. Именины принято отмечать раз в году в ту дату, которая ближе всего ко дню рождения. Многие родители придерживаются церковной традиции, по которой имя для ребенка выбирали из календаря православных святцев. Так у малыша появится свой Ангел-хранитель на небесах.

Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Женские именины 8 мая 2021

Ника: образовано от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова