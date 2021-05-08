Каждый день в году посвящен дням памяти людей с определенными именами - церковным именинам. Именины принято отмечать раз в году в ту дату, которая ближе всего ко дню рождения. Многие родители придерживаются церковной традиции, по которой имя для ребенка выбирали из календаря православных святцев. Так у малыша появится свой Ангел-хранитель на небесах.
Василий: произошло от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Женские именины 8 мая 2021
Ника: образовано от имени древнегреческой богини победы Ники - "победа".
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