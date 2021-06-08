В православном календаре святцев каждый день в году посвящен определенным именинам. Считается, что в день именин христианин устанавливает особую духовную связь со своим одноименным святым. В этот день можно обратиться к небесам с молитвой или просьбой. Чтобы святой также оберегал ребенка со своим именем, малышу подбирают церковное имя.
Мужские именины 8 июня 2021 года
Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".
Георгий, Егор: форма древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Иван, Ян: произошло от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Женские именины 8 июня 2021 года
Елена, Алена, Илона: от древнегреческого имени Хелене - "светлая".
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