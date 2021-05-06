Именины - это церковного почитания памяти святых и мучеников, чьим именем был наречен человек. Имя для мальчика или девочки выбирают из списка именин в день рождения или крещения малыша. Считается, что святой оберегает своих тезок с небес и защищает от бед. В день именин 6 мая следует обратиться с молитвой к своему святому покровителю.
Мужские именины 6 мая 2021 года
Анатолий: от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет" так называли жителя Анатолии.
Афанасий: образовано от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Валерий: форма римского родового имени Valerius - "быть сильным, здоровым".
Георгий, Юрий: современный вариант древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Егор: русский вариант древнегреческого имени Георгий.
Иван, Ян: происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Женские именины 6 мая 2021 года
Александра: женская форма имени Александр, от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".
Валерия: женский вариант имени Валерий - "быть сильным, здоровым".
София: произошло от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".
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