В этот день отмечают 11 мужских именин.

В день именин христианин отмечает день памяти святого, именем которого человек был наречен при рождении или крещении. В свой День ангела можно обратиться к одноименному святому с просьбой или молитвой. Чтобы за ребенком также присматривал святой с самого рождения. Мальчику или девочке выбирают имя из списка церковных именин в день рождения малыша.

Мужские именины 5 мая

Варфоломей: от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талмай - "сын Талмая".

Виталий: от римского родового имени Vitalis - "жизненный, полный жизни".

Всеволод: от древнерусских вьсь - "весь" + володѣти - "владеть", т.е. "владеющий всем", "всевластный".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".

Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Лука: от латинского lux - "свет".

Остап: народная форма греческого имени Евстафий - "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий" от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

Платон: от древнегреческого имени Платон, происходящее от платюс - "широкий", "широкоплечий".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова